Trump ameaça empresários reunidos em Davos com tarifas se produtos não forem produzidos nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou os empresários reunidos no Fórum de Davos a “produzir nos Estados Unidos”, alertando que, caso contrário, “terão que pagar tarifas” para vender seus produtos no país.

“Minha mensagem para todas as empresas do mundo é simples: venham fabricar seus produtos nos Estados Unidos e se beneficiarão de impostos entre os mais baixos do mundo. Mas, se não os produzirem nos Estados Unidos, e estão em seu direito, então, simplesmente, terão que pagar tarifas”, declarou Trump por videoconferência.

O republicano reiterou na segunda-feira, em seu discurso de posse, a intenção de impor tarifas contra alguns dos principais parceiros comerciais de Washington, incluindo China, Canadá e México.

Ele também anunciou o desejo de prorrogar as reduções de impostos concedidas durante o primeiro mandato, que devem expirar em 2027, e de ampliá-las, confiando nas tarifas para compensar a redução de receitas fiscais.

Durante o discurso, Trump também pediu à Arábia Saudita e à Opep a redução dos preços do petróleo.

“Vou pedir à Arábia Saudita e à Opep que reduzam o custo do petróleo; na verdade, estou francamente surpreso que não tenham feito isso antes da eleição presidencial”, declarou.

“Não fazer isso não foi, francamente, uma prova de amor. Se o preço fosse mais baixo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pararia imediatamente”, insistiu.

As declarações de Trump impactaram os preços do barril, que recuaram após iniciarem o dia em alta.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em março, caiu 0,91%, chegando a 78,30 dólares por volta das 13h45. O equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega no mesmo mês, recuou 1,07%, sendo negociado a 74,65 dólares.

O dirigente republicano também intensificou a pressão sobre o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).

“Exigirei que as taxas de juros sejam reduzidas imediatamente”, afirmou. “Da mesma forma, deveriam ser reduzidas em todo o mundo. As taxas de juros deveriam nos seguir por toda parte”, acrescentou.

A próxima reunião do Fed ocorrerá na terça e na quarta-feira e deve concluir com a manutenção das taxas no nível atual.

Depois de terem sido reduzidas em um ponto percentual desde setembro, as taxas do Fed estão atualmente em uma faixa entre 4,25% e 4,50%.

O presidente dos Estados Unidos também aproveitou o momento para reafirmar que o país agora reconhece apenas dois gêneros. Ele declarou que as operações de redesignação sexual, por isso, se tornarão muito raras nos Estados Unidos.

“Tornei oficial, e política oficial dos Estados Unidos, que só existem dois gêneros: homem e mulher”, sublinhou.

