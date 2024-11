Trump ameaça Brics com tarifas ‘de 100%’ se tentarem acabar com domínio do dólar

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/11/2024 - 15:32 Para compartilhar:

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado, 30, impor tarifas de 100% aos países do grupo Brics se tentarem acabar com a prevalência do dólar.

“Pedimos que se comprometam […] a não criar nunca uma nova moeda do Brics, e a não apoiar nenhuma outra moeda para substituir o possante dólar americano, ou enfrentarão tarifas de 100%”, escreveu Trump em sua rede Truth Social, em referência ao grupo de países que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul entre outros.