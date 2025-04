Trump “agradece” a Bukele, que está “disposto a ajudar” os EUA com imigração

“Estamos muito dispostos a ajudar”, afirmou nesta segunda-feira (14) na Casa Branca o presidente salvadorenho, Nayib Bukele, a um Donald Trump encantado ao ouvir o que lhe dizia seu melhor amigo da América Latina, que prendeu centenas de imigrantes deportados por Washington.

A sintonia entre o presidente salvadorenho e o americano ficou evidente durante o início do encontro no Salão Oval, de longe o mais descontraído até agora do segundo mandato do republicano.

“Estão nos ajudando. Agradecemos por isso”, disse Trump cercado pela alta cúpula de seu gabinete, incluindo o chefe da diplomacia dos EUA, Marco Rubio, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, e a procuradora-geral Pam Bondi.

“Estamos muito contentes e muito dispostos a ajudar”, afirmou Bukele.

“Na verdade, senhor presidente, o senhor precisa libertar 350 milhões” de americanos dos criminosos, mas para isso “precisa prender alguns. É assim que funciona, não é?”, opinou o mandatário salvadorenho, que assim como Trump trava uma guerra contra as gangues.

Trump concordou. Também houve acordo sobre o destino do imigrante salvadorenho Kilmar Ábrego García, deportado “por engano”, segundo reconhece a administração americana.

– “Não tenho esse poder” –

A Justiça americana pede que o governo facilite seu retorno, mas a Casa Branca discorda.

Trump deu a palavra a vários membros de seu gabinete para que explicassem por que não querem.

“Nenhum tribunal dos Estados Unidos tem o direito de dirigir a política externa dos Estados Unidos. É simples assim, fim de papo”, decretou Rubio.

Os jornalistas perguntaram a Bukele. “Como posso enviá-lo de volta aos Estados Unidos? Como se estivesse entrando com ele clandestinamente nos Estados Unidos? (…) Não tenho o poder de enviá-lo de volta aos Estados Unidos”, respondeu.

O governo enviou centenas de imigrantes em situação irregular, sobretudo venezuelanos, para uma megaprisão de segurança máxima em El Salvador, invocando a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, que até então só havia sido usada em tempos de guerra.

A administração Trump acusa-os, sem provas, de fazerem parte de gangues.

Pelo primeiro grupo, com mais de 200 pessoas, o governo americano pagou seis milhões de dólares (R$ 35 milhões) a El Salvador, segundo a Casa Branca. O último, com 10 pessoas, chegou no fim de semana.

Vai enviar mais? “Quantos for possível”, respondeu Trump, que também não descarta expulsar cidadãos americanos.

“Sou a favor, porque podemos fazer coisas com o presidente por menos dinheiro e ter uma grande segurança. E temos uma população carcerária enorme”, explicou o magnata republicano, embora tenha ressaltado que a viabilidade legal está sendo examinada.

Houve momentos para piadas.

– “Parece um adolescente” –

“Tenho a melhor das relações com ele. Nós nos conhecemos. Conheço-o desde que era muito jovem, como eu disse, muito, muito jovem. E ele me impressionou. Eu disse: olha esse cara. Na verdade, parece um adolescente”, comentou Trump sobre Bukele, que certa vez se descreveu como um “ditador descolado”.

Bukele é o primeiro presidente latino-americano a pisar no Salão Oval da Casa Branca durante o segundo mandato de Trump, que já recebeu outros, mas em sua residência privada na Flórida.

O encontro acontece em meio ao ‘Tarifaço’ de Trump, do qual El Salvador não escapou. Paga os 10% mínimos universais impostos por Washington a todos os seus parceiros para reduzir o déficit comercial, sanear as finanças públicas e relocalizar muitas atividades industriais.

Os Estados Unidos são o principal destino das exportações salvadorenhas, sobretudo de roupas, condensadores elétricos, açúcar e café, segundo o Banco Central de El Salvador.

Os 2,5 milhões de salvadorenhos que vivem nos Estados Unidos são um pilar para a economia do país centro-americano por meio das remessas que enviam.

El Salvador recebeu 8,48 bilhões de dólares (R$ 49,5 bilhões) em remessas familiares em 2024, o que representa 23% do PIB do país.

Embora Trump tenha prometido deportações em massa de imigrantes em situação irregular, El Salvador parece gozar de um tratamento preferencial.

O Estatuto de Proteção Temporária para salvadorenhos continua em vigor, apesar de ser uma proteção para estrangeiros que não podem retornar com segurança a seus países – e segundo Washington, El Salvador é ultrasseguro.

Tanto que neste mês o Departamento de Estado elevou a classificação de El Salvador do nível 2, que compartilhava com países como Espanha ou França, para o nível 1, o melhor, um aceno à indústria turística salvadorenha.

Mais uma prova de que ficou para trás a desconfiança do governo do ex-presidente democrata Joe Biden em relação ao país centro-americano.

