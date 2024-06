Trump afirma que pena de prisão pode ser ‘ponto de ruptura’ para seus apoiadores

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/06/2024 - 10:36 Para compartilhar:

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenado esta semana por um júri de Nova York, disse em uma entrevista transmitida neste domingo (2) que uma pena de prisão pode ser “um ponto de ruptura” para os seus apoiadores.

Em entrevista à Fox News, Trump disse que pessoalmente está “de acordo” com a ideia de ser preso por todas as 34 acusações criminais no seu julgamento por falsificação de registros comerciais. Mas alertou que uma sentença de prisão “seria difícil para o público aceitar. Você sabe, em certo ponto, há um ponto de ruptura”.

