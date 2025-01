Trump afirma que Microsoft está em negociações para comprar o TikTok

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na segunda-feira que a Microsoft está em negociações para comprar o TikTok, no momento em que o futuro do aplicativo de vídeos curtos enfrenta um cenário de incerteza no país.

Ao ser questionado por jornalistas se a Microsoft estava em negociações para adquirir o TikTok, Trump respondeu: “Eu diria que sim”.

“Há muito interesse no TikTok”, afirmou, antes de acrescentar que uma “guerra de propostas” permitiria o “melhor negócio possível”.

Trump se recusou a revelar os nomes de outros possíveis compradores, mas garantiu que são empresas “importantes”.

No dia 19 de janeiro, entrou em vigor nos Estados Unidos uma lei que proíbe a plataforma de compartilhamento de vídeos, sob a alegação de que o governo chinês poderia explorá-la para espionar os americanos ou influenciar a opinião pública americana.

O destino do aplicativo, que pertence ao grupo chinês ByteDance e é muito popular entre os jovens, ainda é incerto nos Estados Unidos.

Ao assumir o cargo em 20 de janeiro, Trump suspendeu a aplicação do veto visando encontrar uma solução com Pequim. Ele propôs que a ByteDance venda 50% do capital do TikTok aos Estados Unidos, em troca da não aplicação da lei.

Dessa forma, segundo Trump, Washington poderia então atribuir sua participação a grupos privados americanos.

