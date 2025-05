Trump afirma que EUA estão perto de acordo nuclear com Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 15, que o país está “muito perto” de garantir um acordo nuclear com o Irã.

“Estamos em negociações muito sérias com o Irã para uma paz de longo prazo”, afirmou Trump em uma visita ao Golfo reportada pela agência de notícias AFP. “Há um passo muito bom e há o passo violento, mas eu não quero fazer isso da segunda maneira“, concluiu.

Consenso complexo

Uma fonte iraniana familiarizada com as negociações declarou que ainda há lacunas a serem preenchidas no diálogo com os EUA. Os preços do petróleo caíram cerca de US$2 (R$ 11,28, pela cotação do dia) nesta quinta devido às expectativas de um acordo nuclear entre os EUA e o Irã que poderia resultar na redução das sanções.

Novas conversas entre negociadores iranianos e americanos para resolver disputas sobre o programa nuclear de Teerã terminaram em Omã na última semana, com mais reuniões planejadas, segundo autoridades, à medida que Teerã insiste publicamente em continuar seu enriquecimento de urânio.

Embora Teerã e Washington tenham dito que preferem a diplomacia para resolver a questão nuclear de décadas, eles permanecem divididos em várias linhas vermelhas que os negociadores terão de contornar para chegar a um novo acordo e evitar futuras ações militares.