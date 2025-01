Trump afirma que encontro com Putin está em definição

NOVA YORK, 10 JAN (ANSA) – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um possível encontro com seu homólogo russo, Vladimir Putin, está em fase de definição.

A declaração aconteceu durante um evento com governadores republicanos em Mar-a-Lago, nos Estados Unidos.

“O presidente Putin quer me ver. Ele até já disse isso publicamente e devemos colocar fim naquela guerra [entre Rússia e Ucrânia], que é uma bagunça sangrenta”, destacou o magnata americano, que será empossado na Casa Branca em 20 de janeiro.

A informação, no entanto, foi rebatida pelo governo da Rússia. “O presidente Vladimir Putin está aberto a contatos com o futuro presidente dos EUA, Donald Trump. Mas não há nada em definição para iniciar um diálogo”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado por agências russas.

O próximo chefe de Estado americano já declarou anteriormente que se ele estivesse no lugar de Joe Biden “essa guerra nunca teria acontecido”, além de criticar o apoio militar dos EUA à Ucrânia. (ANSA).