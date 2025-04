Trump admite que EUA enfrentarão custo de transição com tarifas

WASHINGTON, 10 ABR (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu nesta quinta-feira (10) que o país enfrentará um “custo de transição” em virtude das tarifas, mas garantiu que “tudo ficará bem”.

Na reunião do seu gabinete na Casa Branca, em Washington, o republicano afirmou que a nação “está ganhando bilhões de dólares por dia” com as taxas aplicadas recentemente.

“Tivemos um grande dia ontem, foi o mais importante da história para os mercados. Estamos satisfeitos com o desempenho do país e estamos tentando fazer com que o mundo nos trate de forma justa”, declarou o magnata.

Ainda sobre o tarifaço, Trump afirmou que “adoraria fechar um acordo” com a China, além de dizer que vai lidar com a União Europeia “como um bloco único” e não país por país.

“Eles [a UE] nos trataram muito mal, mas foram inteligentes”, acrescentou o presidente americano, referindo-se à retirada das tarifas retaliatórias por Bruxelas.

Sob pressão, o dólar caiu para seu menor nível desde outubro de 2024, confirmando que a primazia da moeda americana no sistema financeiro global está sendo questionada após as tarifas de Trump, segundo analistas.

Os especialistas ainda apontaram que a fraqueza do dólar reflete a expectativa de que os países diversificarão seus ativos de reserva.

– Guerras – Trump também falou sobre os conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza durante a cúpula de hoje na capital americana.

O magnata garantiu que a libertação dos reféns israelenses mantidos pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas “está perto”, além de ter visto progresso para “deter” a guerra entre ucranianos e russos. (ANSA).