Trump acusa Biden de estar do lado do Hamas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/05/2024 - 14:01 Para compartilhar:

Donald Trump acusou nesta quinta-feira (9) Joe Biden de “estar do lado” do Hamas e chamou de “desgraça” as ameaças do presidente dos EUA de parar de entregar certas armas a Israel se este lançar uma grande ofensiva em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

“O que Biden está fazendo com Israel é uma vergonha”, disse o candidato republicano às eleições presidenciais de novembro aos repórteres antes de entrar no tribunal de Nova York, onde está sendo julgado por ocultar um pagamento a uma atriz pornô.

“Ele abandonou completamente Israel”, acrescentou.

O presidente democrata advertiu na quarta-feira que “não entregará” algumas armas a Israel, especialmente “projéteis de artilharia”, se forem realizadas operações de grande alcance contra Rafah.

É a primeira vez que Biden coloca publicamente condições sobre a ajuda militar dos EUA a Israel, que está travando uma guerra contra o Hamas em Gaza em retaliação ao ataque do movimento islamista palestino ao território israelense em 7 de outubro.

“O corrupto Joe está do lado desses terroristas do Hamas”, declarou Donald Trump também em sua rede social Truth Social.

“Biden é fraco, corrupto e está levando o mundo direto para a Terceira Guerra Mundial”, acrescentou, afirmando que, se vencer a eleição em novembro, “exigirá a paz por meio da força”.

Sob o comando do presidente Donald Trump, os EUA deram as costas a uma solução de dois Estados ao reconhecer unilateralmente Jerusalém como a capital de Israel.

A embaixada dos EUA foi transferida para a cidade sagrada, provocando um protesto global.

Mas em abril, o magnata do setor imobiliário considerou que Israel está “perdendo a guerra da comunicação” em Gaza por causa das “imagens chocantes” de “bombas sendo jogadas em prédios” no território palestino.

ube/ev/erl/mel/dd/aa