Trump aceita prestar depoimento ao FBI sobre ataque a tiros

Ansai Ansa 29/07/2024 - 16:01

NOVA YORK, 29 JUL (ANSA) – O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump concordou em prestar depoimento ao FBI depois de ter sido vítima de uma tentativa de assassinato durante um comício eleitora, na Pensilvânia, no último dia 13 de julho.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (29) por um funcionário do FBI, que destaca que o objetivo é obter a perspectiva do republicano sobre o atentado que sofreu. “Queremos ter a sua perspectiva sobre o que observou, como qualquer outra testemunha. É uma entrevista à vítima padrão, como a que faríamos com a vítima de qualquer outro crime, sob quaisquer outras circunstâncias”, declarou Kevin Rojek, citado imprensa norte-americana.

A expectativa é de que o esclarecimento contribua para preencher lacunas na investigação do FBI, que continua a revelar novos detalhes sobre o ataque cometido por Thomas Matthew Crooks.

O agente especial do FBI encarregado do escritório de Pittsburgh, Kevin Rojek, não disse quando a entrevista ocorrerá, mas garantiu que o atirador fez “esforços significativos para esconder suas atividades”.

Matthew Crooks abriu fogo contra o magnata, que levou um tiro de raspão na orelha, e deixou um espectador morto e outros dois feridos. “Acreditamos que suas ações também demonstram um planejamento cuidadoso antes do comício”, completou Rojek.

