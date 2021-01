TROPEIRÃOCAST no ar – Cruzeiro Esporte Clube: sem coroa e sem rumo A Raposa busca ainda achar seu norte após tantas derrotas dentro e fora de campo. O Galo, terá de lutar muito para sonhar com o título brasileiro

O #TROPEIRÃOCAST fala do melancólico fim de temporada sem coroa, sem técnico e quase sem dignidade do #Cruzeiro. Do #AméricaMG que fez uma ótima Série B, conseguindo o acesso. E, já estava difícil para o #Galo, agora sem o #Keno, aí lascou. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.

#AMÉRICAMG – Ouça em 7m35s

#CRUZEIRO – Ouça em 18m35s

#GALO – Ouça em 50m33s

#Libertadores2020-2021 – Ouça em 1h16m

Falamos da final da Libertadores,

CONFIRA COMO ESTÁ A LUTA PELO TÍTULO DA SÉRIE A DO BRASILEIRO

#TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts.

