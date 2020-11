TROPEIRÃOCAST – “Covidados” Futebol Clube: o ‘novo’ time do Galo

Escute: https://bit.ly/3kSBGO2

O #TROPEIRÃOCAST desta semana comenta os vários casos de COVID-19 no Galo, no futebol e no planeta. O #Cruzeiro teve um descanso antes da maratona de jogos. Já o #AméricaMG pega o #Palmeiras na Copa do Brasil.

#GALO (Escute a partir 5m30s)

#CRUZEIRO (Escute a partir 40m29s)

#AMÉRICAMG (Escute a partir 59m)

#ESPORTENOMUNDO (Escute a partir 1h20m)

Comentamos a vitória no #STJD de Carol Solberg. Tem ainda a lenda e o hepta de #LewisHamilton. E a #SeleçãoBrasileira que ninguém se interessa.

Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.

E MAIS:

ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQ

Spotify: https://spoti.fi/2SWtzoj

GooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqB

Deezer: https://bit.ly/3cnmd54

Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242

Mande-nos perguntas pelo:

Telegram: https://t.me/tropeiraocast

Twitter: @TropeiraoCast

E-mail: tropeiraocast@gmail.com

Instagram: @TropeiraoCast

