TROPEIERÃOCAST-Título do Galo e acesso da Raposa foram por ‘água abaixo’ nesta temporada? Trocamos umas ideias sobre os projetos da dupla Rapo-Galo neste ano de futebol e ainda tem o Coelho, quase na Série A e até sobre vacinação. Ouçam!

Escute: http://bit.ly/3r6nhSH



O #TROPEIRÃOCAST debate os projetos de #Galo e #Cruzeiro e, em ambos os casos, talvez não dê frutos esse ano. Mas não se pode desistir. A derrota para o #SãoPaulo ao caminho cambaleante na #SérieB da Raposa, não devem tirar a motivação da dupla Rapo-Galo. A única certa é que todo vamos torcer pelo #AméricaMG na #CopadoBrasil.

Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.

#GALO – Ouça em 5m21s

#CRUZEIRO – Ouça em 38m18s

#AmericaMG – Ouça em 1h12m

#FutebolnoMundo – Ouça em 1h21m

Falamos sobre o chato prêmio #FIFA do melhor do mundo. E como a vacinação do COVID-19 vai afetar nossas vidas e o mundo do futebol.

