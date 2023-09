Tropas do Azerbaijão cercam ‘capital’ de Nagorno-Karabakh, dizem separatistas armênios

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/09/2023 - 8:00 Compartilhe

As tropas do Azerbaijão cercaram Stepanakert, capital da região separatista de Nagorno-Karabakh, enclave do qual reivindicaram o controle após uma operação relâmpago, disse uma porta-voz dos separatistas armênios à AFP nesta sexta-feira (22).

“A situação em Stepanakert é horrível, as tropas azerbaijanas cercaram a cidade, estão na periferia”, disse Armine Hayrapetyan, porta-voz do “governo” deste território separatista habitado maioritariamente por armênios.

“As pessoas temem que os soldados azerbaijanos possam entrar na cidade a qualquer momento e começar a matança”, acrescentou.

Hayrapetyan, que representa na capital armênia, Yerevan, o centro de informação do “governo” de Nagorno-Karabakh, disse que Stepanakert e outras partes do território do Cáucaso ficaram sem a maioria dos serviços básicos desde a ofensiva de Baku no início da semana.

“Não há eletricidade, gás, alimentos, gasolina, conexão de Internet, ou telefônica”, disse Hayrapetyan.

“As pessoas estão se escondendo nos porões”, acrescentou.

Os separatistas armênios aceitaram entregar as armas após confrontos com as tropas do Azerbaijão, nos quais morreram 200 pessoas.

Na quinta-feira aconteceu uma rodada inicial de conversas, visando uma “reintegração” ao Azerbaijão.

“Temos muitas vítimas, mortos e feridos”, disse Hayrapetyan, sem dar detalhes.

O Azerbaijão garantiu na quarta-feira que o objetivo é “a reintegração pacífica dos armênios de Karabakh” e uma “normalização” das relações com a Armênia após dois conflitos nas últimas três décadas.

Considerado pela Armênia uma região central em sua história, Nagorno-Karabakh proclamou sua independência do Azerbaijão (com o apoio do governo de Yerevan) no momento da desintegração da União Soviética em 1991.

