Tropas da Coreia do Norte sofrem grandes perdas na Ucrânia, diz Casa Branca

As forças da Coreia do Norte estão sofrendo grandes perdas no campo de batalha da guerra da Rússia contra a Ucrânia, com mil soldados mortos ou feridos apenas na última semana na região russa de Kursk, disse nesta sexta-feira o porta-voz da Casa Branca, John Kirby.

Os números são muito maiores do que os anteriormente divulgados por autoridades norte-americanas.

“Está claro que os líderes militares russos e norte-coreanos estão tratando esses soldados como dispensáveis e mandando eles realizarem ataques impraticáveis contra as defesas ucranianas”, disse Kirby, descrevendo as ofensivas das tropas da Coreia do Norte como “ataques em massa e descoordenados.

A missão da Coreia do Norte na Organização das Nações Unidas (ONU) não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o tema. A missão russa se negou a falar.

Kirby afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve aprovar mais um pacote de segurança para a Ucrânia nos próximos dias. Nesta semana, o mandatário condenou os ataques russos no dia de Natal contra o sistema de energia e cidades ucranianos. Ele pediu que o Departamento de Defesa continue fornecendo armas à Ucrânia.

Em 17 de dezembro, uma autoridade militar dos EUA afirmou que a Coreia do Norte havia sofrido centenas de perdas nas batalhas na região de Kursk.

Na segunda-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, afirmou que mais de 3.000 soldados norte-coreanos morreram ou ficaram feridos, citando dados preliminares. A Reuters não conseguiu verificar esses números de forma independente.