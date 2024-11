Troféu da Libertadores é renovado e ganha espaço para os próximos oito campeões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2024 - 15:35 Para compartilhar:

Atlético-MG e Botafogo disputam neste sábado a final da Libertadores, em Buenos Aires, e o vencedor ganha o privilégio de colocar seu colocar seu nome e seu escudo como campeão no troféu da competição. Após 64 edições, o espaço dedicado aos times que chegaram à “Glória Eterna” (tema da disputa) havia acabado.

Isso fez a Conmebol, organizadora da principal competição interclubes das Américas, atualizar o troféu da Libertadores. “Renovamos o símbolo mais emblemático do futebol sul-americano, mantendo sua essência histórica enquanto adaptamos a novas gerações e aos feitos acumulados”, afirmou a entidade em suas redes sociais nesta quinta-feira.

Ao conquistar o título no ano passado, o Fluminense havia ocupado a última das 64 vagas disponíveis para destacar o campeão. O fato foi comentado após o time brasileiro vencer o Boca Juniors na prorrogação por 2 a 1, na decisão no Maracanã

“O troféu da Libertadores é atualizado para 2024!”, afirmou a Conmebol. “Nesta edição, a base do troféu foi ampliada para 9 filas, com capacidade para mais 8 campeões, substituindo as 8 filas prévias”, completou a entidade.

O Atlético-MG já tem o seu nome gravado na taça da Libertadores, por conta da conquista de 2013, com Ronaldinho Gaúcho na equipe. Já o Botafogo tenta ganhar a sua própria plaquinha na base do troféu pela primeira vez.