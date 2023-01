Trocas comerciais entre Rússia e China disparam durante guerra

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/01/2023 - 10:33 Compartilhe

PEQUIM, 13 JAN (ANSA) – O intercâmbio comercial entre China e Rússia alcançou a cifra recorde de 1,28 trilhão de yuanes (US$ 190 bilhões) em 2022, um aumento de 34,3% na comparação com o ano anterior.





O salto ocorreu em meio às sanções ocidentais impostas contra Moscou por conta da invasão à Ucrânia, o que fez o governo russo recorrer a Pequim para tentar compensar parte das perdas.

De acordo com Lyu Dailiang, porta-voz da Alfândega chinesa, as exportações de mercadorias para a Rússia aumentaram por seis meses seguidos, enquanto Moscou quase duplicou as vendas de gás liquefeito e petróleo por via ferroviária à China.

No total, as exportações chinesas para a Rússia subiram 17,5%, enquanto as importações cresceram 48,6%. Já o déficit comercial de Pequim com Moscou atingiu o valor recorde de US$ 38 bilhões.





Em abril passado, os presidentes Vladimir Putin e Xi Jinping fixaram o objetivo de alcançar um intercâmbio anual de US$ 200 bilhões até 2024. (ANSA).

