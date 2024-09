Trocar Looks por likes? Mercado Livre inaugura loja que dispensa dinheiro no pagamento 

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/09/2024 - 22:33 Para compartilhar:

O Mercado Livre, maior e-commerce da América Latina, segue ampliando sua atuação no mundo fashion com o lançamento de Creators Shop by Mercado Livre*, uma experiência imersiva que une moda, tecnologia e criatividade. Alinhada às crescentes demandas da Geração Z, a ação pioneira oferece ao público a chance de adquirir produtos em troca de conteúdo nas redes sociais, reforçando o DNA de inovação da empresa e a forte conexão com o brasileiro. A loja, repleta de produtos de grandes marcas como Hering, Nike, Adidas, Morena Rosa, além de pequenas marcas locais, será temporariamente instalada no Shopping Parque da Cidade, em São Paulo, nos finais de semana dos dias 7 e 8 e 14 e 15 de setembro.

A iniciativa, que reforça o Mercado Livre como destino fashion, faz parte do compromisso da marca em promover inovação contínua e destacar o vasto sortimento de moda disponível na plataforma. “No Mercado Livre, estamos sempre em busca de maneiras criativas de nos conectar com o público jovem. A Creators Shop by Mercado Livre reflete essa missão, oferecendo uma experiência inusitada e interativa que valoriza a criação de conteúdo e celebra a diversidade e a amplitude do nosso portfólio de moda”, afirma Cesar Hiraoka, Diretor de Marketing do Mercado Livre. “Com essa ação queremos estar ainda mais próximos dos nossos clientes e reforçar nossa posição como e-commerce preferido dos brasileiros”, completa o executivo.

Com capacidade máxima para receber 120 pessoas por dia, a loja vai estimular e valorizar a criação de conteúdo, que servirá como moeda de troca para os produtos. Na loja, os visitantes terão a oportunidade de escolher até três itens de moda, experimentá-los e, em seguida, criar o conteúdo em um dos três mini estúdios preparados dentro da loja e postá-lo nas suas redes sociais marcando #TemModaNoMeli e @MercadoLivreModa.

“Pensamos em cada detalhe para criar uma experiência única que vai além da moda, uma oportunidade de expressão pessoal, onde cada visitante tem a chance de ser um criador de conteúdo e destacar sua personalidade e estilo pessoal.” afirma Cainã Meneses, CCO da agência JNTO, que desenvolveu o conceito da ativação.

O projeto faz parte da estratégia contínua do Mercado Livre de investimento na vertical de moda, que registra mais de 32 milhões de usuários navegando mensalmente pela seção. Esse movimento, que inclui a recente contratação de Manu Gavassi como Head Criativa de Moda, evidencia o compromisso da marca em democratizar tendências e se conectar ainda mais com o público jovem.

Serviço:

Creators Shop by Mercado Livre

Dias 7, 8, 14 e 15 de Setembro

Sábados das 10 às 21h; Domingos e feriados das 12 às 20h

Shopping Parque da Cidade – Av. das Nações Unidas, 14401 – Chácara Santo Antônio – São Paulo