Trocar de calcinha e dormir sem lingerie beneficiam a saúde feminina

Cuidar da saúde íntima vai além da alimentação e consultas ginecológicas, inclui hábitos simples do dia a dia, como trocar a calcinha diariamente e dispensar o uso da peça íntima durante o sono. Conforme os especialistas, manter essa atenção especial com o uso das lingeries pode amenizar o risco de candidíase, vaginite e vaginose bacteriana. As informações são do jornal “The Sun”.

Uma pesquisa com mais mil mulheres, realizada pela The Derm Review, descobriu que uma em cada cinco delas costuma repetir roupa íntima. “Pode ser tentador reduzir a quantidade de roupa para lavar usando a mesma peça íntima por mais de um dia. No entanto, a prática aumenta os riscos à saúde da vagina, como infecções, irritação, secreção anormal e erupções cutâneas”, observa a biomédica esteta Elle Macleman.

Os especialistas indicam investir no uso de calcinhas de algodão e roupas largas no dia a dia. Para dormir, a regra é outra: esquecer a roupa íntima. “Pessoas que usam lingerie para dormir aumentam potencialmente o risco de candidíase, vaginite e vaginose bacteriana”, declara Elle.

Para o “Metro.co.uk”, o especialista em cuidados com a pele Nichola Cosgrove explica que algumas bactérias são naturais nos órgãos genitais e não trazem consequências negativas à saúde, desde que estejam em seus níveis normais.

“Ao não trocar a roupa íntima diariamente, você começará a ter um acúmulo de bactérias que crescem e se desenvolvem em um ambiente quente e úmido e começam se multiplicar fora de controle. O resultado disso pode ser tão simples como mau cheiro, erupção na pele e coceira excessiva, até infecções fúngicas, infecções do trato urinário e infecções por estafilococos potencialmente fatais”, esclarece Cosgrove.

