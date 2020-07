Triunfo: Movimento em rodovias administradas cai 5,5% na semana entre 10 e 16/07

A Triunfo Participações divulgou a atualização semanal do fluxo de veículos nas rodovias que administra. Entre os dias 10 e 16 de julho, houve queda de 5,5% em relação ao tráfego registrado entre os dias 13 e 19 de março, antes das medidas de isolamento social por conta da pandemia de covid-19. Houve recuo de 12,4% em veículos leves e 2,2% em pesados.

Na última semana, o pior desempenho foi novamente registrado na Concer, que liga Juiz de Fora (MG) ao Rio de Janeiro, com queda de 9,7%. Na Concebra, concessionária que administra rodovias no Centro-Oeste que chegam a Brasília, o recuo foi de 6%. Na Econorte, no Paraná, a queda na semana foi de 4,7%. E na Transbrasiliana, no interior de São Paulo, o tráfego está próximo do volume pré-quarentena, com queda de 0,3%.

Veja também