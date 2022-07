Triunfo do Bahia faz Grêmio cair uma posição no G-4 Grêmio estava em terceiro e agora é o quarto colocado na zona de acesso da Série B







No G-4 da Série B, o Grêmio, que empatou com a Chapecoense, encerrou a sua semana na 4ª colocação do torneio nacional.

– VEJA A TABELA DA SÉRIE B

Após ser ultrapassado pelo Vasco da Gama, o time de Roger Machado viu o Bahia vencer o seu jogo e tomar a 3ª posição.

Apesar de ambos marcarem 37 pontos na classificação, o time de Salvador leva a melhor no critério de desempate (11 x 9 vitórias).

Com o resultado, o Grêmio fica na 4ª posição e mantém uma distância de cinco pontos para a Tombense, primeiro time fora do G-4.

E MAIS: