Tritões FA contrata linha defensivo para Brasileiro da CBFA Jogador tem passagens por times tradicionais do Brasil

O Tritões FA acertou a contratação do linha defensivo Wagner Belarmino para reforçar o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA). Com bastante experiência no FABR, o atleta já conquistou títulos com suas equipes e prêmios individuais de melhor jogador defensivo.

Mineiro e com 29 anos, Wagner Belarmino tem passagens por times como America Locomotiva, Betim Bulldogs (hoje Cruzeiro FA), Santa Cruz Chacais e Gama Leões de Judá.

O Tritões FA está no Grupo A do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano promovido pela CBFA. A equipe Capixaba vai jogar a primeira fase contra Corinthians Steamrollers (SP), Cruzeiro FA (MG), Flamengo Imperadores (RJ) e Galo FA (MG).

O time estreia no Brasileiro da CBF no dia 30 de julho, às 14h, contra o Flamengo Imperadores, no Campo do Tupy, em Vila Velha-ES.

Com um currículo de respeito no futebol americano nacional, o Tritões FA, esteve em todos os playoffs do Campeonato Brasileiro na última década. O time capixaba conquistou a competição em 2010.

