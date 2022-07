Tritões FA contrata defensor do Cruzeiro FA Jogador chega para reforçar o time capixaba no Brasileiro da CBFA







Depois de anunciar a contratação do head coach Breno DK na semana passada, o Tritões FA continua se reforçando para o Campeonato Brasileiro promovido pela Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA). O time capixaba acertou a contratação do linha defensiva Guilherme Messias, que estava no Cruzeiro FA.

Neste ano, o jogador mineiro ajudou o Cruzeiro FA a conquistar o título do Gerais Bowl, a primeira fase do Campeonato Mineiro. Além disso, ele participou do título da Taça Cairo Santos pelo Gama Leões de Judá.

Em rápido contato com a Agência Valinor Conteúdo, Guilherme Messias destacou que espera uma grande temporada com a equipe capixaba.

“A expectativa é a melhor possível, Tritões é um dos times mais tradicionais do FABR. E, para mim, será uma honra fazer parte do time”, afirmou.

O Tritões FA está no Grupo A do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano promovido pela CBFA. A equipe Capixaba vai jogar a primeira fase contra Corinthians Steamrollers (SP), Cruzeiro FA (MG), Flamengo Imperadores (RJ) e Galo FA (MG).

O time capixaba estreia no Brasileiro da CBFA neste sábado (30/7), às 14h, contra o Flamengo Imperadores, no Campo do Tupy, em Vila Velha-ES.

