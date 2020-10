“Tristeza para o Brasil”, diz Coppola sobre Bolsonaro

Caio Coppolla, comentarista da CNN Brasil e conhecido defensor do governo de Jair Bolsonaro, mudou de tom e criticou o presidente na última segunda-feira (5).

“É uma tristeza para o Brasil saber que o tempo de lazer do presidente da República é desfrutado em tão má companhia”, disse Caio, fazendo referência ao encontro de Bolsonaro com o ministro do STF, Dias Toffoli.

“Seria esse o tal abraço hétero ao qual sempre se referiu o presidente da República? Me pareceu mais um abraço cúmplice, coroado por aquele sorriso de quem se entende apenas pelo olhar”, reclamou o comentarista.

Caio ainda criticou a indicação do desembargador Kassio Nunes Marques para o STF. “Vejam que coincidência, Gilmar Mendes é relator da ação contra Flávio Bolsonaro no STF. O presidente escolheu o seu primeiro indicado ao STF para agradar aos dois ministros do Supremo responsáveis pelo processo do seu filho”, disse.

“O pior é que não é nem a primeira vez que o presidente faz uma indicação que contraria o seu compromisso de campanha de endurecer o enfrentamento ao crime. A própria atuação do presidente tem decepcionado”, finalizou Caio no seu comentário.

