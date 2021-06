‘Tristeza e medo’, diz mulher de Luciano Szafir sobre internação do ator com Covid

Por meio dos Stories do Instagram, Luhanna Melloni, esposa de Luciano Szafir, que está internado com coronavírus, lamentou o ator estar com a doença. No post, ela fez um desabafo sobre a internação do amado.

“Retomando a vida após duas semanas de tristeza e medo, mas também de muita fé. Está chegando o dia dele voltar. Mas enquanto ele não volta, meu mundo continua em preto e branco. Te esperando ansiosa, meu amor, meu companheiro”, escreveu Luhanna na legenda da publicação.

Na semana passada, Szafir precisou se internar no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, após testar positivo para a Covid-19.

Vale lembrar que essa é a segunda vez que ele é infectado pelo vírus. O artista contraiu Covid no ano passado.

