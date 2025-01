‘Triste’, Caixinha lamenta derrota do Santos, mas fala em ‘dores do crescimento’

O técnico Pedro Caixinha lamentou a “forma” como o Santos foi derrotado pelo modesto Velo Clube, neste sábado, e falou “em dores do crescimento” neste início de trajetória no comando da equipe da Vila Belmiro. Jogando em Rio Claro (SP), o time santista foi batido por 2 a 1 pelo adversário que subiu da segunda divisão do Campeonato Paulista.

“Estamos tristes pela forma como aconteceu (a derrota). Mas estamos muito calmos e tranquilos em relação àquilo que chamamos de dores de crescimento. Há uma ligação ainda com o passado, naturalmente algumas dúvidas sobre o processo, mas é nesse momento que temos que seguir em frente convictos do que queremos”, declarou o português.

O Santos chegou a estar perdendo por 2 a 0, fora de casa, nesta noite. Aos 44 minutos do segundo tempo, descontou com gol de Leo Godoy. “No primeiro tempo, a equipe soube controlar o jogo, mas não soube dominar. Por que digo isso? Nossa construção não foi muito rápida para encontrar os espaços…”, analisou.

“Acho que perdemos o jogo no início do segundo tempo. A equipe voltou mal para o jogo, começou a ficar apática, perder disputas de bola. O adversário começou a chegar mais vezes na nossa área”, comentou Caixinha. “Não conseguimos colocar a bola na área mais vezes.”

O treinador surpreendeu neste sábado ao mandar a campo uma formação mista, com “cinco Meninos da Vila”. Jogadores mais experientes, como Guilherme e Diego Pituca e o estreante Tiquinho Soares, entraram no decorrer da partida.

“As alterações que temos feito são mais que necessárias. O grupo é reduzido em opções neste momento. Tem algumas posições específicas. Se olhar para a linha defensiva, temos dois laterais direitos, dois esquerdos, quatro zagueiros e podemos fazer, sim, alterações. Os jogadores têm vindo a sofrer essa sobrecarga. Hoje foi notório que tínhamos que submeter a equipe a todas estas alterações. Se não, corremos sérios riscos de perder alguns jogadores. Essa é a principal justificativa para nossas alterações”, explicou.

O resultado marcou a segunda derrota seguida do Santos neste Paulistão. No meio de semana, perdera o clássico para o Palmeiras por 2 a 1. Neste início de Estadual, a equipe santista tem duas derrotas, uma vitória e uma derrota, na segunda colocação do Grupo B. No entanto, poderá deixar a zona de classificação ao fim desta rodada.