Trisal cria perfil nas redes sociais para compartilhar suas experiências: ‘Cada um tem sua maneira de existir’

Graziela Lustosa e Diogo Simon se conheceram na escola e são casados há 15 anos. Contudo, em 2020, resolveram partir para uma nova experiência. Depois da provocação de um amigo, Graziela contou para o esposo que gostaria de ter a experiência de se relacionar com uma mulher. Assim que Diogo topou, os dois foram atrás da mulher que seria o terceiro elemento.

Em entrevista ao G1, o casal contou como a história com Natalia Bezerra começou: “Eu e o Diogo conversamos: ‘Vamos dar em cima dela, investir, paquerar ela’. Mas a Natália não dava muita moral de início”, relembra.

Do outro lado, Nath tentava entender como lidar com a situação: “Eu não sabia onde eu enfiava a cara. Não era uma coisa que tinha costume de lidar e tinha mais um agravante, eles eram casados, eu ficava com medo de falar alguma coisa e eles entenderem errado e acabar a amizade, eu ficava receosa”, conta.

O trisal se formou em outubro de 2020, depois de uma briga. “Tivemos uma discussão boba demais e a Nath terminou com a gente. E eu falei: ‘Diogo, como assim, não tem mais jeito de viver sem a Natália. ‘Diogo, você vive sem ela, você consegue enxergar a sua vida sem a Nath?’. E o Diogo falou que não. Chamamos ela para conversar, compramos um anel e deu tudo certo”.

Depois de perceberem que as pessoas conhecidas estavam interpretando a história de um jeito errado, eles resolveram assumir o relacionamento publicamente: “Eu estava sendo vista como a amiga quenga e a Grazi como a corna”, disse Natália.

Ao criar um perfil no Instagram, o trisal espera desmistificar esse tipo de vínculo e mostrar um pouco sobre o poliamor, que é uma relação em que as pessoas dentro de um relacionamento se envolvem com outras. Mas não é traição, já que há consentimento entre quem está vivendo o affair. Diogo, Grazi e Nath afirmam que são felizes vivenciando o “amor livre”.

Quem tiver curiosidade em saber mais sobre o assunto, é só perguntar. Toda semana, eles abrem uma caixinha para responder sobre dúvidas e curiosidades. Os três dizem que não têm problema em responder os questionamentos, inclusive sobre sexo.

