Tripulantes do Titan podem ter tido último minuto de consciência

ROMA, 12 JUL (ANSA) – Um especialista espanhol em submarinos afirmou que os passageiros a bordo do submersível Titan podem ter tido cerca de um minuto de percepção da iminência da implosão.

A tese foi levantada por José Luis Martín, ouvido pelo portal de notícias Nius.

Ele acredita que o submersível possa ter perdido a estabilidade devido a uma falha elétrica que atrapalhou a propulsão, fazendo com que se lançasse em direção ao fundo do mar “como uma flecha, verticalmente”.

Nessa hipótese, o veículo teria afundado com a escotilha voltada para baixo, e os passageiros teriam ficado amontoados uns sobre os outros na proa, parte da frente da embarcação.

Segundo o especialista, os ocupantes viveram um último minuto “de terror” durante a queda livre por cerca de 1,7 mil metros, de uma profundidade de cerca de 3 mil pés a uma de 5,6 mil pés, antes da implosão causada pela rápida mudança de pressão.

O Titan desapareceu no Oceano Atlântico no dia 18 de junho, e partes do veículo foram descobertas quatro dias depois.

A Guarda Costeira americana encontrou partes dos destroços, considerados consistentes com perda de pressão da cabine e implosão.

Na expedição, organizada pela empresa OceanGate, morreram o ex-militar francês Paul-Henry Nargeolet; o chefe norte-americano da empresa, Stockton Rush; o bilionário britânico Hamish Harding; e o empresário paquistanês Shahzada Dawood, acompanhado do filho, Suleman.

A viagem de oito dias custava cerca de 250 mil dólares (R$ 1,19 milhão) por tripulante. (ANSA).

