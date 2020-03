Tripulação impede voo para Itália por medo de coronavírus

WASHINGTON, 01 MAR (ANSA) – Um voo da American Airlines entre Nova York e Malpensa, nos arredores de Milão, foi cancelado na noite deste sábado (29), após a tripulação ter se recusado a subir a bordo por medo do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

A informação foi divulgada inicialmente à ANSA pelo advogado italiano Alessandro Mezzanotte, um dos passageiros do voo. A companhia aérea chegou a negar que se tratasse de um cancelamento, mas depois a notícia apareceu em seu site oficial.

Mezzanotte contou que o procedimento de embarque ocorria normalmente, até que, de repente, os passageiros que já estavam no finger e no avião foram forçados a voltar. Funcionários da American Airlines no aeroporto JFK explicaram que a tripulação se negava a subir a bordo por causa do coronavírus.

A Itália é o terceiro país mais atingido pela epidemia, com 1.128 casos e 29 mortes, segundo o Ministério da Saúde. Poucas horas antes, o governo dos Estados Unidos havia elevado de três para quatro (nível máximo) o alerta contra viagens para as regiões italianas mais atingidas pelo coronavírus.

Os italianos impedidos de voar pela American Airlines serão repatriados em um avião da Alitalia. Horas depois do cancelamento, a companhia americana suspendeu todos os seus voos para Milão até 24 de abril. A mesma medida, mas para toda a Itália, foi tomada pela Turkish Airlines.

Quase 20 países do mundo já proibiram a entrada de pessoas provenientes da Itália, incluindo Israel, Arábia Saudita, Bahrein e Kuwait. Outros, como Romênia, Malta e Islândia, estabeleceram quarentena voluntária para passageiros provenientes das regiões mais atingidas.

90% dos casos de Sars-CoV-2 na Itália se concentram em três regiões: Lombardia (615), Emilia-Romagna (217) e Vêneto (191).

No mundo todo, a epidemia já contaminou 87 mil pessoas e matou quase 3 mil. Mais de 10 países já registraram falecimentos, incluindo Estados Unidos e Austrália, que anunciaram suas primeiras vítimas neste fim de semana. (ANSA)