Tripla convocação da CBF promete desfalcar clubes da Série A e o líder teme ‘prejuízos’Fla

Rio – Com o apreensão, os clubes da Série A do Brasileiro, principalmente os que figuram a parte mais nobre da tabela, acompanharão na manhã desta sexta-feira a tripla da CBF: Seleção principal, olímpica e sub-17. Na liderança da competição, o Flamengo enfatizou a sua preocupação durante a visita de Marcos Braz, vice de futebol do clube, à sede da entidade. Além de Arrascaeta (Uruguai) e Berrío (Colômbia), o Rubro-Negro tem uma série de ‘selecionáveis’ no radar de Tite, casos de Rodrigo Caio, Filipe Luís, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, o mais cotado, e Gabigol.

Na última convocação, o treinador convocou um atleta por clube, mas não poupou peças de peso em seus clubes: Bruno Henrique (Flamengo), Weverton (Palmeiras), Jorge (Santos), Daniel Alves (São Paulo) e Fágner (Corinthians), todos no G-6. Para os amistosos contra Senegal e Nigéria, dias 10 e 13 de outubro, respectivamente, em Cingapura, na Ásia, os nomes na lista perderão duas rodadas no Brasileiro.

Ônus da boa fase

Nome certo na convocação do Paraguai, Gatito Fernández será um sentido desfalque para o Botafogo, que briga por um lugar no G-6. Com candidatos para ‘abastecer’ as três convocações, o Flamengo é o mais apreensivo entre os cariocas — Vasco e Fluminense têm nomes certos nas Seleções sub-17 e 23, como Talles Magno e Allan. A boa fase do clube, líder do Brasileiro e semifinalista da Libertadores, atraiu os holofotes para a Gávea. E até Piris da Motta vislumbra a volta à seleção do Paraguai.

“Qualquer time no mundo sofre se perder quatro ou cinco titulares. Esperamos bom senso”, disse Braz.

Na manhã desta quinta-feira, a técnica da Seleção Feminina, Pia Sundhage, anunciou convocação para os amistosos contra Inglaterra, em Middlesbrough, e Polônia, em Kielce, dias 5 e 8 de outubro. Recuperada de uma lesão muscular, Marta foi uma das novidades na lista.