Trio usa máscara do Homem-Aranha para invadir propriedade e fazer idoso refém

Rio – Um trio foi preso por policiais do 29º BPM (Itaperuna) após fazer um idoso de 80 anos refém na sua propriedade rural em Alto do Limoeiro, em Itaperuna, interior do estado. Segundo a PM, ele invadiram a casa usando máscaras, uma delas do super-herói Homem-Aranha, nesta quarta-feira.

Os policiais foram acionados após receberem a denúncia da invasão da propriedade e sequestro, iniciando as as buscas pelos criminosos. Os três foram encontrados a bordo de uma HB20 de cor preta.

Com eles, segundo o batalhão de Itaperuna, foi encontrado um revólver calibre 45 e seis munições intactas, uma pistola de choque taser, um molho de chaves da casa do idoso, dois aparelhos celulares e duas máscaras, uma delas do Homem-Aranha.

A vítima, de 80 anos, foi encontrada amarrada no matagal que fica em sua propriedade. Segundo a polícia, ele foi socorrido, medicado e passa bem. O caso foi registrado na 143ª DP (Itaperuna).

“Parabéns, a eficiência da PMERJ é impressionante, vocês conseguiram prender até o Homem-Aranha”, escreveu um internauta na página do batalhão da cidade em rede social, após a repercussão do caso.