Trio do Vasco está na seleção da galera da sétima rodada da Série B Após vitória sobre o Brusque em noite de homenagens ao dia do Orgulho LGBTQIA+, Germán Cano, Léo Matos e Leandro Castan são escolhidos para o time da rodada

Em noite de homenagem à causa LGBTQIA+, o Vasco derrotou o Brusque por 2 a 1 e se aproximou do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, Germán Cano e Léo Matos, autores dos gols do triunfo, e Leandro Castan foram escolhidos para a seleção da galera na página oficial da competição no Twitter através de votação popular.

Um dia histórico marcou o triunfo do Gigante da Colina sobre a equipe catarinense. Em um momento único, o argentino Cano balançou a rede, ao abrir o placar, e levantou a bandeirinha que estampava o arco-íris referente à causa LGBTQIA+. Mais uma vez, o clube carioca esteve à frente da defesa de causas sociais, algo que faz parte de sua história.

Apesar de só ter concretizado a vitória no fim, o Vasco teve uma atuação melhor do que nos últimos jogos e conseguiu encostar de vez nos quatro primeiros. A diferença é de apenas dois pontos, já que a equipe soma 10, contra 12 de Sampaio Corrêa e Goiás.

A seleção da galera da sétima rodada da Série B é composta por: Tadeu (Goiás), Léo Matos (Vasco), Luciano Castan (Coritiba), Leandro Castan (Vasco), Igor (Remo); Tarik (Londrina), Wesley (Avaí), Gui Campana (Sampaio Corrêa), Fabrício (Brasil de Pelotas); Cano (Vasco) e Léo Gamalho (Coritiba). Técnico: Gustavo Morinígo .

Vocês votaram e ela tá aqui! ️#SeleçãoDaGalera diversa, com zaga formada pelos irmãos Castán e jogadores de 8 equipes diferentes. Aqui é equilíbrio, tá? pic.twitter.com/LaO6ymvdkm — Brasileirão Série B (@BrasileiraoB) June 28, 2021

