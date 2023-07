Trio do Real Madrid, Vinicius Junior, Rodrygo e Camavinga treinam no Rio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 20:47 Compartilhe

Os últimos dias de férias do Real Madrid não estão sendo só de descanso para Vinicius Junior, Rodrygo e Camavinga. O trio treinou nesta terça-feira no Rio de Janeiro e compartilhou as imagens nas redes sociais.

O treino foi comandado pelos preparadores físicos pessoais de Vini Jr., Mateus Leon e Thiago Lobo. Houve momentos ainda de descontração com Camavinga cantando músicas em português. Ele é angolano, país africano que tem o português como língua.

A apresentação do trio ao Real Madrid, que já iniciou a pré-temporada, está marcada para a próxima semana. Eles ganharam uns dias a mais de folga por terem representado as suas seleções na Data Fifa.

O Real Madrid fará a pré-temporada nos Estados Unidos e enfrentará alguns dos principais times do mundo em amistosos, a exemplo de Barcelona, Juventus, Manchester United e Milan.

O time merengue estreia no Campeonato Espanhol no dia 12 de agosto, fora de casa, diante do Athletic Bilbao.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias