Trio de arbitragem brasileiro comanda semifinal entre Inglaterra e Estados Unidos

Um trio de arbitragem brasileiro comandará a semifinal do Mundial de Futebol Feminino entre Inglaterra e Estados Unidos, que acontece nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), em Lyon, na França. A árbitra Edina Batista e as assistentes Neuza Inês Back e Tatiana Sacilotti, que pertencem aos quadros da Federação Paulista de Futebol (FPF), foram escolhidas pela Fifa, de acordo com nota divulgada no site da entidade neste domingo.

Edina é paranaense, tem 39 anos e chegou a apitar o jogo entre CSA e Goiás, em Maceió, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro deste ano, auxiliada pela própria bandeirinha Neuza Inês Back, de 34. Ambas já havia se integrado à mentora paulista no início deste ano, juntando-se a Tatiana Sacilotti, de 33, que já trabalhava em campeonatos organizados pela entidade.

Antes de trabalhar no confronto que define o primeiro finalista do torneio, o trio já havia atuado, com certa discrição, nas partidas Nova Zelândia 0 x 1 Holanda e China 0 x 0 Espanha, ambas pela fase de grupos; e Itália 2 x 0 China, válida pelas oitavas de final do Mundial.

A outra seleção que vai à finalíssima do evento sediado na França, marcada para o próximo domingo, sai da partida entre Holanda e Suécia, que acontece também em Lyon, mas na quarta-feira, também às 16 horas.