Trinta e três países participam de exercícios militares na Jordânia

A Jordânia anunciou neste domingo (12) o início de importantes exercícios militares com a participação de forças terrestres, navais e aéreas de 33 países, incluindo Estados Unidos, França, Espanha e Reino Unido.

Alemanha, Itália e Canadá também participam do exercício militar multinacional “Eager Lion”, que terminará em 23 de maio, de acordo com o porta-voz do Exército jordaniano, o coronel Mustafa al Hayari.

Hayari enfatizou que as manobras não tinham “nenhuma relação” com a guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

As forças participantes serão treinadas principalmente para “enfrentar ameaças de organizações terroristas” e “a proliferação de drones […] e mísseis de diferentes alcances”, acrescentou.

O porta-voz especificou que este é o “maior exercício” desde a primeira edição do “Eager Lion” em 2011, sem especificar o número de militares participantes.

Entre os outros Estados que integrarão esta lista estão também Polônia, Noruega, Romênia, Japão, Austrália e vários países árabes como Egito, Arábia Saudita, Iraque, Marrocos e Líbano.

Vizinha de Israel, com o qual tem um tratado de paz desde 1994, a Jordânia é uma importante parceira dos Estados Unidos na região.

