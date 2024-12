Trinta e oito mortos em acidente de avião no Cazaquistão

Trinta e oito pessoas morreram quando um avião da Azerbaijan Airlines caiu no oeste do Cazaquistão nesta quarta-feira (25), declarou o vice-primeiro-ministro do país, citado pela imprensa local.

“A situação não é muito boa, 38 mortos”, disse Kanat Bozumbayev durante uma reunião, de acordo com a agência de notícias russa Interfax. O avião, um Embraer 190 de fabricação brasileira, transportava 67 passageiros e estava em uma rota entre Baku, a capital do Azerbaijão, e Grozny, a capital da república russa da Chechênia, no Cáucaso.

O Ministério de Situações de Emergência disse no Telegram que “29 pessoas foram hospitalizadas, incluindo três crianças”.

O avião, que transportava 62 passageiros e cinco tripulantes, “fez um pouso de emergência” a cerca de 3 km da cidade de Aktau, no Mar Cáspio, no oeste do Cazaquistão.

Vídeos publicados pela mídia russa mostram o avião atingindo o solo, causando um grande incêndio.

Após o impacto, “o avião pegou fogo”, disse o ministério do Cazaquistão, que enviou 150 equipes de resgate ao local.

“Não podemos divulgar os resultados da investigação no momento. Todos os cenários possíveis estão sendo examinados e a perícia necessária está em andamento”, disse o gabinete do promotor do Azerbaijão, acrescentando que uma equipe de investigadores “está trabalhando no local”.

O Ministério do Interior do Cazaquistão anunciou uma investigação sobre a “violação das regras operacionais e de segurança do transporte aéreo”.

As nacionalidades a bordo incluíam 37 azerbaijanos, seis cazaques, três quirguizes e 16 russos, informou o Ministério dos Transportes do Cazaquistão.

Na manhã de quarta-feira, a agência de aviação civil da Rússia (Rosaviatsia) relatou um “ataque de pássaros”, citando informações “preliminares”.

O departamento regional do Ministério da Saúde do Cazaquistão informou em um comunicado posterior que “um balão estourou” a bordo da aeronave, sem fornecer mais detalhes.

Uma emergência teria levado o piloto a desviar para o aeroporto de Aktau, que, no entanto, fica do outro lado do Mar Cáspio, longe de sua rota programada.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, interrompeu sua visita à Rússia para uma cúpula informal para retornar com urgência ao Azerbaijão e declarou um dia de luto nacional na quinta-feira (26).

