Trinta e cinco pessoas acusadas de enviar drogas para Europa e EUA são presas no Panamá

Polícia do Serviço Aeronaval Nacional do Panamá (Senan) mostra drogas apreendidas em um contêiner, em trânsito pelo Panamá com destino à Bélgica, 1º de outubro de 2022, Cidade do Panamá - AFP/Arquivos