Trigo tem mínima de 21 meses em Chicago com clima nos EUA e pressão de outros mercados

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 25/04/2023 - 13:19 Compartilhe

Por Cassandra Garrison







CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – Os contratos futuros de grãos de Chicago caíam nesta terça-feira, com o trigo atingindo uma mínima de 21 meses, uma vez que os mercados de grãos foram pressionados pela incerteza da demanda e uma queda nas ações e no petróleo, disseram operadores.

O milho tornou-se negativo com o aumento da competição na exportação para o produto norte-americano, o clima misto para as plantações de primavera nos EUA e a incerteza sobre a continuação de um acordo que permite as exportações da Ucrânia pelo Mar Negro.

A soja também foi pressionada pela notícia de que o Brasil estava embarcando soja para os Estados Unidos.

“Historicamente, ainda estamos em altos níveis de preços para muitos desses mercados e, se não tivermos notícias altistas durante o plantio e o desenvolvimento do cultivo, estaremos mais baixos”, disse Craig Turner, da Daniels Trading.

O contrato de trigo mais ativo em Chicago caía 1,4%, a 6,48 dólares o bushel, por volta das 13h (horário de Brasília), depois de atingir o nível mais baixo desde julho de 2021, a 6,425 dólares.

As chuvas esperadas para as áreas secas que cultivam o trigo dos EUA também pressionaram os preços.

O milho caía 0,8%, para 6,0250 dólares o bushel, e soja perdia 1,4%, para 14,165 dólares o bushel.

O Kremlin reafirmou sua posição na terça-feira de que o acordo de exportação de grãos do Mar Negro não está funcionando para Moscou, um dia depois que o chefe das Nações Unidas entregou à Rússia uma carta com propostas para melhorá-lo.







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias