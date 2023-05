Trigo sobe em Chicago com novas tensões entre Rússia e Ucrânia

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 17:56 Compartilhe

Por Cassandra Garrison

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – O trigo negociado na bolsa de Chicago se recuperou de uma mínima de 25 meses para fechar em alta nesta quarta-feira, com impulso de novas tensões entre Rússia e Ucrânia, que lançam dúvidas sobre o futuro do corredor de grãos do Mar Negro, disseram analistas.

O milho também subiu com as tensões. A soja, por sua vez, seguiu com um rali depois de atingir uma mínima de sete meses na sessão.

A Rússia acusou a Ucrânia nesta quarta-feira de atacar o Kremlin com drones durante a noite em uma tentativa fracassada de matar o presidente Vladimir Putin.

Mais tarde, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse que a Rússia não parecia interessada em estender o acordo de grãos do Mar Negro, mas que Kiev estava focada em procurar parceiros para cumprir o pacto.

As negociações deveriam acontecer em Moscou em 5 de maio, mas não estava claro se todas as partes estavam de acordo.

“É uma combinação de sobrevenda, pesadamente fundos vendidos, a escalada da questão Rússia-Ucrânia, a tática para negociar o Mar Negro e as pessoas dizendo que as chuvas que aconteceram nas planícies podem não ter ajudado o trigo de Kansas City, que o estrago está feito”, disse Craig Turner, trader de commodities da Daniels Trading.

O contrato de trigo mais ativo na bolsa de Chicago (CBOT) subiu 30,50 centavos para 6,3975 dólares o bushel, depois de ter caído para uma mínima da sessão de 6,0375 dólares, a menor desde abril de 2021.

O milho terminou em alta de 8,50 centavos a 5,8850 dólares o bushel, e a soja subiu 6,75 centavos a 14,1750 dólares o bushel, depois de cair para 13,9225 dólares na sessão, mínima desde outubro de 2022.

(Reportagem de Cassandra Garrison na Cidade do México, Naveen Thukral)

