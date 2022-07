Trigo sobe com ataque russo ameaçando acordo de exportação da Ucrânia

Por Christopher Walljasper







CHICAGO (Reuters) – Os preços do trigo subiram nesta segunda-feira depois que um ataque com mísseis russos no porto ucraniano de Odessa no fim de semana levantou dúvidas sobre a implementação do acordo da semana passada para abrir um corredor para as exportações de grãos da Ucrânia.

Os futuros de soja e milho seguiram o trigo, apoiados por previsões de clima quente e seco em partes do Meio-Oeste dos EUA durante estágios cruciais de desenvolvimento.

Os futuros de trigo mais ativos na Bolsa de Chicago fecharam em alta de 11 centavos, para 7,70 dólares por bushel.

Os contratos de milho de dezembro ganharam 19,50 centavos, a 5,8375 dólares por bushel, enquanto a soja para novembro avançou 30,25 centavos, a 13,46 dólares por bushel.

Os mercados caíram na semana passada depois que Rússia, Ucrânia, Nações Unidas e Turquia assinaram um acordo na sexta-feira para reabrir três portos ucranianos do Mar Negro para exportações de grãos, embora um ataque russo com mísseis em Odessa tenha criado ceticismo.

Moscou ignorou as preocupações de que o acordo poderia ser descarrilado, dizendo que visava apenas a infraestrutura militar. A Ucrânia denunciou o ataque como uma demonstração de que Moscou não é confiável.

A Ucrânia disse que está avançando com os esforços para reiniciar as exportações e que o primeiro embarque de grãos sob o acordo pode ocorrer nesta semana.

“Eles estão tentando nos dizer que, mesmo com a Rússia atacando seus portos logo após o acordo, que isso não afetará nada. Acho isso difícil de acreditar”, disse Karl Setzer, analista de risco de commodities da Agrivisor.

Nos Estados Unidos, as chuvas recentes reduziram os temores de estresse nas colheitas, embora um retorno ao clima quente e seco durante a polinização crucial do milho e o desenvolvimento das vagens de soja tenham adicionado um novo apoio aos mercados.

(Reportagem adicional de Nigel Hunt em Londres)