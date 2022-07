Trigo sobe 5% para máxima de 1 semana por alívio de temores sobre recessão

Por Tom Polansek

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros do trigo da Bolsa de Chicago subiram mais de 5% nesta sexta-feira para estender uma recuperação ante as mínimas de quatro meses desta semana, apoiados por alívio de temores de uma recessão global, diante de sinais de demanda renovada dos importadores, disseram analistas.

O milho também subiu, se afastando de uma mínima de sete meses atingida esta semana, e a soja continuou a se recuperar de uma baixa de seis meses.

“Era tudo sobre medo quando estávamos vendendo”, disse Arlan Suderman, economista-chefe de commodities da corretora StoneX. “Agora o mercado está vendo uma recuperação porque percebeu que havia caído demais.”

O contrato de trigo mais ativo na CBOT subia mais de 5% por volta das 14h (horário de Brasília), a 8,88 dólares por bushel, atingindo seu preço mais alto desde 1º de julho.

O milho subia mais de 4%, a 6,20 dólares por bushel, enquanto a soja ganhava 2%, a 13,93 por bushel.

“O recuo das preocupações macroeconômicas e o que a maioria consideraria preços muito baixos prepararam o mercado para esses ganhos”, disse Robin Gore, diretor de estratégia agrícola do Commonwealth Bank of Australia, referindo-se ao movimento nos preços do trigo.