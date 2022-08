Trigo: secretário abre colheita no Paraná e vê oportunidades para exportação

Estadão Conteúdo 24/08/2022 - 19:04 Compartilhe

São Paulo, 24/08 – A necessidade do mundo por alimentos é uma oportunidade para o Brasil ser conhecido também como exportador de trigo, disse hoje o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara.

Hoje o País importa parte do cereal para completar a moagem. Na abertura oficial da colheita da safra paranaense, hoje em Cascavel, Ortigara disse que, com as soluções aperfeiçoadas pelas empresas de pesquisa e “sem surpresas ao longo do caminho”, a produção chegará perto das 15 milhões de toneladas.

Para 2022, a estimativa do governo paranaense é de uma produção nacional de nove milhões de toneladas e o consumo perto de 13 milhões. “É fundamental seguir investindo na agregação de valor e no fortalecimento de todas as cadeias do agro”, destacou Ortigara.