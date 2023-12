Trigo/Rússia: SovEcon estima redução nas exportações, para 3,4 milhões de t

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2023 - 18:51 Para compartilhar:

São Paulo, 05/12 – A consultoria agrícola SovEcon estimou as exportações de trigo da Rússia em 3,4 milhões de toneladas em novembro, 20,9% abaixo da estimativa de igual mês do ano anterior, de 4,3 milhões de toneladas, e atrás da média histórica de 3,5 milhões de toneladas. O recuo representa o resultado mais baixo desde o início da temporada, e ocorre com a desaceleração dos embarques em virtude das condições climáticas adversas no Mar Negro. As exportações semanais de trigo ficaram em 400 mil toneladas, também o volume mais baixo da temporada.

A SovEcon disse em nota que as atividade dos exportadores na semana passada diminuíram significativamente por causa do clima adverso no Mar Negro. “O carregamento de navios era impossível, com ondas atingindo até 8 metros”, escreveu Andrey Sizov, CEO da consultoria. Apesar disso, ele informou que no fim de semana as condições melhoraram em Novorossiysk, principal porto de exportação da Rússia. “Na semana atual, os meteorologistas preveem condições marítimas amenas”, acrescentou.

