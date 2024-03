Trigo/Rússia: preços de exportação voltam a subir depois de dois meses de queda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/03/2024 - 14:43 Para compartilhar:

São Paulo, 20/03 – Os preços de exportação do trigo russo, com 12,5% de proteína, aumentaram para a faixa de US$ 201 a US$ 204 por tonelada FOB, de acordo com a estimativa da SovEcon. O avanço foi atribuído pela consultoria à recuperação da competitividade do trigo da Rússia e à retomada da demanda. Desde janeiro, os preços declinavam continuamente, atingindo na última semana os níveis mais baixos desde agosto de 2020.

As vendas de trigo russo aumentam com a recuperação da demanda dos importadores, disse a consultoria. O volume de vendas pendentes do produto até 19 de março totalizou 2,7 milhões de toneladas, ante 2 milhões de toneladas em janeiro. A SovEcon acrescentou que “alguns compradores ainda não cobriram suas necessidades para os próximos meses” e que a colheita da nova safra no norte da África deve começar em um ou dois meses.

Ainda segundo a SovEcon, o trigo russo está altamente competitivo em comparação com o cereal europeu. Na semana passada, o trigo francês com 11% de proteína foi oferecido a US$ 211 a tonelada FOB, US$ 8,50 mais caro do que o produto da Rússia. Em janeiro, o trigo europeu estava US$ 1,50 mais barato em relação ao concorrente, até começar a disparar no início de março, para a faixa de US$ 208 a US$ 218 a tonelada.

