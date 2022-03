Trigo recua em Chicago com conversas de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia

Por Christopher Walljasper

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros de trigo dos Estados Unidos despencaram nesta quarta-feira, com as negociações de cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia amenizando as preocupações com a disponibilidade da oferta global, disseram traders. Os preços da soja e do milho acompanharam a queda do grão.

Na bolsa de Chicago, o trigo soft vermelho de inverno para maio recuou 85 centavos de dólar para fechar a 10,6925 dólares o bushel, uma perda diária de 7,36%.

O milho para maio perdeu 28 centavos de dólar para fechar a 7,30 dólares o bushel, após atingir 7,2675 dólares o bushel, a mínima desde 3 de março.

A soja para maio caiu 9,50 centavos de dólar para 16,4925 dólares o bushel, marcando o quarto dia de queda do contrato mais ativo.

