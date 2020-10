Trigo: produção da Rússia pode ficar entre 75 milhões e 78 milhões de t em 2021/22

São Paulo, 21 – A Rússia pode colher entre 75 milhões e 78 milhões de toneladas de trigo em 2021/22 (junho-maio), estimou o diretor da consultoria russa SovEcon, Andrey Sizov, com base nas condições climáticas atuais. Para a Ucrânia, a previsão é de 25 milhões de toneladas. Com isso, a produção combinada dos dois países ficaria entre 100 milhões e 103 milhões de toneladas.

Isso representa uma queda de 7,4% a 4,6% em relação à estimativa para 2020/21, de 108 milhões de toneladas. Sizov disse em relatório, no entanto, que a primeira estimativa oficial da SovEcon para 2021/22 só será divulgada em meados de dezembro, após a conclusão do plantio da safra de inverno e a avaliação final da condição das lavouras antes do inverno.

Sizov disse que, após um verão com pouca chuva que prejudicou lavouras de milho, a região do Mar Negro está enfrentando um outono bastante seco que ameaça a nova safra de trigo. “No outono, quase todas as regiões de trigo de inverno da Rússia tiveram entre 20% e 40% da precipitação normal”, disse Sizov. Apesar de algumas chuvas no fim de setembro, ele afirmou que a perspectiva para a safra russa de trigo em 2021 é ruim.

“Estimamos que a Rússia possa perder entre 10% e 15% de sua área de trigo após o próximo inverno”, disse. “Se não chover em outubro, essa projeção pode ser elevada. Se tivermos chuvas em outubro e o clima ficar mais quente do que o normal em outubro e novembro, a estimativa pode ser reduzida.”

