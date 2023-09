Trigo: PR e RS pedem ao governo apoio à comercialização da safra

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/09/2023 - 17:36 Compartilhe

São Paulo, 13/09 – Cooperativas agropecuárias gaúchas e paranaenses pediram ao ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, apoio à comercialização do trigo, cuja safra se inicia, para garantir preços mínimos ao produtor. Em ofício ao ministro e também ao secretário de Política Agrícola da pasta, Wilson Vaz de Araújo, destacam que, nos últimos 12 meses, os preços de mercado do trigo caíram “drasticamente”, chegando a níveis abaixo dos determinados pelo Programa de Garantia de Preços Mínimos para a safra de 2023.

De acordo com o Departamento de Economia Rural do Paraná (Deral), o preço médio recebido pelo produtor atualmente é de R$ 52,52 a saca de 60 quilos, enquanto os preços mínimos estabelecidos pelo governo federal para o trigo tipo 1 safra 2023 são de R$ 87,77/saca e do tipo 2 de R$ 75,19/saca.

As cooperativas pedem a adoção de instrumentos de política agrícola para garantia de preços mínimos e escoamento de safra, principalmente o Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro) e o Prêmio de Escoamento do Produto (PEP). Assinam o documento a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS), o Sistema Ocergs Sescoop RS, Sistema Ocepar e Cooperativa Coamo.

