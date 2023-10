Trigo/PR: Coopavel estima receber a maior safra do cereal da sua história em 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2023 - 19:44 Compartilhe

São Paulo, 04/10 – A safra de trigo de 2023 é vista com otimismo pela Coopavel. A cooperativa informou em nota nesta quarta-feira que estima receber a maior safra do cereal de sua história. Até o momento, 180 mil toneladas de trigo foram recebidas e a expectativa é de que o número chegue a 240 mil toneladas nas próximas semanas, um aumento de 27% em relação à recepção do ano passado. Faltam 15 dias para o fim da colheita de trigo nas regiões oeste e sudoeste do Paraná.

A produção de trigo cresceu 73,5% nos últimos três anos no Brasil. O consumo em território nacional neste ano será de 12,4 milhões de toneladas, o que ainda gera déficit entre produção e demanda de 1,6 milhão de toneladas, de acordo com a cooperativa. A Coopavel reforça, ainda, que o Paraná deve assumir a liderança na produção nacional do cereal neste ano, com 4,5 milhões de toneladas.

