Trigo: oeste e sudoeste do PR podem expandir área em 447,6 mil hectares

São Paulo, 18/07 – As regiões oeste e sudoeste do Paraná têm potencial para expandir a área de cultivo de trigo em 447,6 mil hectares, segundo a Coopavel, cooperativa de Cascavel. Hoje as duas regiões destinam 434,4 mil hectares ao trigo, 205 mil hectares no oeste e 229 mil hectares no sudoeste. Em nota, a Coopavel diz que parte dos 447,6 mil hectares é usada atualmente para aveia e outras culturas de inverno e uma parcela desse total fica sem nenhum cultivo. Nessa região, a média de produtividade é de 3,8 mil quilos por hectare, maior que a do Paraná, de 3,2 mil kg/ha, e do Brasil, de 2,9 mil kg/ha.

“Com os cuidados certos e com a escolha correta da variedade é possível alcançar números bastante interessantes, fazendo do trigo uma ótima oportunidade de rentabilidade à propriedade rural”, disse em nota o coordenador geral do Show Rural Coopavel, Rogério Rizzardi. A quarta edição da Show Rural ocorre de 22 a 24 de agosto em Cascavel

