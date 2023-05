Trigo fecha em alta em Chicago após dúvidas sobre exportação do Mar Negro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 18:45 Compartilhe

Por Cassandra Garrison

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – O trigo negociado em Chicago atingiu a máxima de uma semana e fechou em alta nesta quinta-feira, com os mercados observando cautelosamente os desenvolvimentos no corredor de grãos do Mar Negro, após uma onda de novas tensões entre a Rússia e a Ucrânia.

O milho recuperou parte do terreno perdido no início do dia para fechar quase estável depois que as notícias de vendas canceladas para a China pesaram sobre os preços.

Os contratos futuros de soja também fecharam praticamente iguais depois de queda no início da sessão com o esperado progresso da lavoura nos EUA.

O contrato de trigo mais ativo na bolsa ganhou 5,25 centavos para fechar em 6,45 dólares o bushel, depois de subir no início da sessão para seu nível mais alto desde 26 de abril a 6,5075.

O milho terminou com alta de 0,50 centavo a 5,89 dólares o bushel e a soja liquidou com ganho de apenas 0,25 centavo a 14,1775 dólares por bushel.

